Questa mattina la squadra ha svolto una seduta di lavoro a cui ha preso parte anche Mignanelli, in ritiro il difensore lituano Zarskis. Ragni, in attesa di trasferimento saluta e lascia il ritiro

ASCOLI PICENO – Dopo la pesante sconfitta con la Pro Vercelli, patron Bellini ha ordinato il ritiro alla squadra ed il silenzio stampa. Sabato i bianconeri affronteranno il Novara e la squadra è in ritiro da sabato sera presso il Centro Sportivo “Città Sport” di Verano Brianza.

Questa mattina seduta di lavoro a base di intermittenti, possessi palla e partite metaboliche. Ha preso parte alla sessione col gruppo anche Mignanelli; Addae e Monachello hanno svolto la prima parte di allenamento con i compagni e successivamente si sono sottoposti a terapie a causa dei rispettivi affaticamenti.

A riposo Rosseti, uscito malconcio dalla sfida di sabato con la Pro Vercelli. L’attaccante si sottoporrà ad accertamenti nei prossimi giorni. Si è aggregato alla squadra il difensore centrale lituano Edgaras Zarskis, che sarà in prova per alcuni giorni, ha giocato la prima parte della stagione in Azerbaijan nel FC Sebail, alt0 1,95, conta 4 presenze nella nazionale under 21.

Ha salutato il gruppo Ragni, in attesa di trasferimento.

Domani sono in programma due sedute di allenamento. Mercoledì pomeriggio la squadra sosterrà un test di allenamento con la formazione dilettantistica Folgore Caratese presso lo stadio XXV Aprile di Carate Brianza.

Il Novara Calcio comunica che da oggi sono in vendita i biglietti per assistere alla partita in programma sabato 3 febbraio alle ore 15 al “Silvio Piola” di Novara. Il prezzo del biglietto è di € 13,00 (più diritto di prevendita). La capienza del settore ospiti (Curva sud-est) è di 2.500 posti. I biglietti potranno essere acquistati tramite il canale Viva Ticket attivo fino alle ore 19.00 di venerdì 2 febbraio. Punti vendita abilitati consultabili sul sito www.vivaticket.it

Per la gara in oggetto non sarà applicato il programma “Porta due amici allo Stadio”. La partita in oggetto è soggetta a determinazioni del G.O.S. dello stadio “Silvio Piola” di Novara secondo le seguenti modalità: è garantita la vendita dei tagliandi relativi ai settori Curva Sud, Curva Nord, Tribuna, Distinti est, Parterre Ovest a tutti i tifosi residenti nella città di Ascoli Piceno e provincia, anche se privi di Tessera del Tifoso, non sarà consentita la vendita dei tagliandi residui del settore ospiti il giorno della gara.

