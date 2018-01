Il riferimento è appunto allo scacco fatto all’Uomo, inteso come essere pensante e vivente, ci si interroga su come sia stato possibile che l’uomo abbia potuto sospendere la sua capacità di giudizio per seguire ideologie disumane

ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata della Memoria 2018, la Compagnia dei Folli e il Laboratorio Minimo Teatro è stato proposto uno spettacolo di riflessione su quanto successo in Europa nel periodo del nazismo. Lo spettacolo “Scacco al Re“, in scena dal 24 al 27 gennaio, è stato fatto vedere ai ragazzi delle scuole medie nelle repliche che si svolgeranno al PalaFolli di Ascoli Piceno durante l’orario scolastico nell’ambito dei progetti per le Scuole.

Nel titolo “Scacco al Re” il riferimento è appunto allo scacco fatto all’Uomo, inteso come essere pensante e vivente, ci si interroga su come sia stato possibile che l’uomo abbia potuto sospendere la sua capacità di giudizio per seguire ideologie disumane. La performance oscilla tra un approccio giornalistico, con citazioni storiche, testimonianze e la messa in scena di un romanzo d’invenzione.

Lo spettacolo è liberamente tratto dalla Variante di Luneburg di P. Mauresig e da Ausmerzen di Marco Paolini, con altri brevi riferimenti e stralci, tra cui una citazione del Diario di Anna Frank. Gli interpreti sono Roberto Paoletti e Mario Gricinella del Laboratorio Minimo Teatro e Giuseppe Caggiula, attore romano. Assistente alla regia è Mauro Orsini della Compagnia dei Folli e la regia è di Paola Lucidi attiva in entrambe le compagnie artistiche.

