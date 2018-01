Dalle Forze dell’Ordine. E’ stato portato via per accertamenti

FERMO – Nella notte scorsa brutto episodio accaduto nel Fermano.

Un uomo a Fermo, probabilmente in stato di ubriachezza, ha provato di notte ad irrompere in maniera irruenta nella casa dell’ex moglie per futili motivi.

L’uomo però è stato bloccato dalle Forze dell’Ordine e portato via per accertamenti. CLICCA QUI PER AGGIORNAMENTI

