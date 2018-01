Ad Ascoli, i grillini sbarcheranno venerdì 2 febbraio per presentare i candidati nel Piceno mentre saranno a Grottammare sabato 10. A San Benedetto invece appuntamento al 23 febbraio per parlare di Bolkestein

ANCONA – Il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi, martedì 30 gennaio 2018, i candidati in corsa nei collegi uninominali e plurinominali delle Marche. I candidati del plurinominale sono stati scelti dalla rete, attraverso le “parlamentarie”, uno strumento di

partecipazione diretta dove tutti gli iscritti hanno potuto esprimere le proprie preferenze.

Nelle Marche troviamo: alla Camera due parlamentari uscenti, Andrea Cecconi e Patrizia Terzoni, rispettivamente nel collegio di Pesaro e in quello di Ancona, insieme a quattro nuovi volti, tra cui Maurizio Cattoi, comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato dal 2011 al 2016 e Generale della Riserva dell’Arma dei Carabinieri dall’ottobre 2017; Daniela Tisi, per il collegio di Macerata, direttrice della Rete Museale dei Sibillini; Mirella Emiliozzi, insegnante ed ex consigliere comunale pentastellata a Civitanova; Roberto Cataldi, avvocato, autore di numerosi saggi ed articoli.

Al Senato troviamo Donatella Agostinelli, Giorgio Fede e Mauro Coltorti. Altri tre nomi completano i candidati dell’uninominale. Nelle liste del plurinominale per la Camera: Rachele Silvestri, Paolo Giuliodori, Elena Andrenacci, Ercole

Matalucci (Marche 1) Andrea Cecconi, Patrizia Terzoni, Roberto Rossini, Martina Parisse (Marche 2). Donatella Agostinelli, Sergio Romagnoli, Rossella Accoto e Fabio Bottiglieri per il Senato.

GLI EVENTI. I candidati parteciperanno ad una serie di eventi, incontri e dibattiti per presentare il programma, parlando di tematiche nazionali e locali. Gli eventi a calendario sono dislocati in tutto il territorio marchigiano e verteranno sulla presentazione dei candidati e su tematiche specifiche del programma. Un programma che ha nella “qualità della vita” il minimo comun denominatore. Agli incontri che verranno comunicati nel dettaglio nei prossimi giorni, si aggiungono gli eventi sul territorio con Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stellestato e vicepresidente del Parlamento Europeo, che sarà il 12 febbraio a Pesaro ed Ancona, il 13 febbraio a Macerata e Fermo, e con Alessandro Di Battista che con il suo tour in camper sarà il 14 febbraio ad Urbino ed il 15 febbraio a Recanati.

IL CARTELLONE DEGLI INCONTRI NEL SUD DELLE MARCHE

IL TOUR. 2 minivan, 150 Comuni, 30 giorni. Contestualmente agli eventi nazionali e agli eventi locali, prende il via il #rallymarche: due minvan che gireranno tutti i Comuni delle Marche per parlare del programma del MoVimento 5 Stelle, delle coperture finanziarie e dei temi che più interessano i cittadini.

Ad Ascoli, i grillini sbarcheranno venerdì 2 febbraio per presentare i candidati nel Piceno mentre saranno a Grottammare sabato 10. A San Benedetto invece appuntamento al 23 febbraio per parlare di Bolkestein.

I CANDIDATI

Candidati MoVimento 5 Stelle Marche:

UNINOMINALI

Camera:

Pesaro- Andrea Cecconi

Fano- Maurizio Cattoi

Ancona – Patrizia Terzoni

Macerata – Daniela Tisi

Civitanova – Mirella Emiliozzi

Ascoli – Roberto Cataldi

Senato:

Pesaro/Fano – Donatella Agostinelli

Ancona/Macerata – Mauro Coltorti

Ascoli/Civitanova – Giorgio Fede

PLURINOMINALI:

Senato

Donatella Agostinelli

Sergio Romagnoli

Rossella Accoto

Fabio Bottiglieri

Camera 1

Rachele Silvestri

Paolo Giuliodori

Elena Andrenacci

Ercole Matalucci

Camera 2

Andrea Cecconi

Patrizia Terzoni

Roberto Rossini

Martina Parisse

