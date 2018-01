Il portiere ex Milan, Cagliari e Middlesbrough arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2018 con opzione per un ulteriore anno in caso di salvezza

ASCOLI PICENO – E’ ufficiale lo scambio di portieri tra l’Ascoli e l’Alessandria, Riccardo Ragni va infatti a titolo definitivo in Piemonte mentre Michael Agazzi arriva nelle Marche, sempre a titolo definitivo. Per lui contratto fino al 30 giugno 2018 con opzione per un ulteriore anno in caso di salvezza.

Trentatreenne di Ponte San Pietro (BG), Agazzi vanta una lunga esperienza in tutte le serie professionistiche, su tutte quelle con la Triestina e il Cesena in B e le cinque stagioni in A col Cagliari. Importanti anche le esperienze nel Milan nel 2014/15 e col Middlesbrough l’anno successivo.

Prosegue nel frattempo il ritiro a Verano Brianza per la squadra ascolana in vista della delicata sfida di sabato prossimo contro il Novara; doppia seduta di allenamento quest’oggi per i bianconeri, hanno lavorato regolarmente Addae e Monachello. E’ rimasto a riposo il solo Rosseti, rientrato ad Ascoli per accertamenti alla caviglia. Domani 31 gennaio alle 15 è in programma un test di allenamento con la formazione dilettantistica Folgore Caratese presso lo stadio “XXV Aprile” di Carate Brianza.

