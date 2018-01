Per lavori stradali. La segnaletica di divieto sarà collocata con 48 ore di anticipo rispetto alle esigenze e sulla stessa verrà indicato il giorno e l’ora in cui sarà operativa

ASCOLI PICENO – Si avvisa che da venerdì 2 a martedì 20 febbraio, il traffico e la sosta veicolare lungo il tratto stradale in Via Ricci ad Ascoli subirà delle ulteriori variazioni per il proseguimento dei lavori stradali di rifacimento dei marciapiedi.

Al fine di consentire una regolare viabilità, è stato disposto di istituire in Via Ricci il restringimento di carreggiata stradale, garantendo il traffico veicolare attraverso la realizzazione di un senso unico di marcia con direzione sud –nord e, allorchè si verifichi la necessità, l’autorizzazione alla ditta Caioni Costruzioni srl di collocare segnali di divieto di sosta con rimozione forzata 0:00 – 24:00 in Via Ricci, lungo il tratto interessato dai lavori. La segnaletica di divieto sarà collocata con 48 ore di anticipo rispetto alle esigenze e sulla stessa verrà indicato il giorno e l’ora in cui sarà operativa.

La Ditta Caioni Costruzioni srl predisporrà idonei pannelli di preavviso con dicitura “Transito interrotto per Porta Cartara direz. Via Pretoriana” da collocare in Via Dino Angelini lato sud in prossimità di Piazza Cecco d’Ascoli, vicino all’edicola e preceduto dai segnali di lavoro in corso.

L’Amministrazione comunale assicura che il transito pedonale lungo il tratto di strada o marciapiedi di volta in volta interessati dai lavori, verrà dirottato sul lato opposto mediante la sistemazione di apposita segnaletica stradale di chiusura e deviazione. Si informa, quindi, che le Ordinanze n. 4 e 5 rispettivamente del 2 e 4 gennaio 2018 sono revocate.

Si avvisa, infine, che per lavori di sistemazione in Via delle Torri giovedì 1 febbraio, potrebbe essere disposta una temporanea chiusura della stessa. Ulteriori informazioni verranno divulgante nei prossimi giorni.

