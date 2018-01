MONTEGRANARO – Incidente nella mattinata del 31 gennaio.

Un’auto è finita, per cause in fase di accertamento, in una scarpata. Il conducente, un ragazzo, ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto il 118. E’ stato deciso, per ulteriori cure, il trasporto in eliambulanza ad Ancona al Torrette. Il giovane è rimasto comunque cosciente.

Sarà compito delle Forze dell’Ordine compiere i rilievi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 499 volte, 499 oggi)