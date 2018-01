La Sezione ascolana continua l’impegno per la salvaguardia e recupero della struttura e la richiesta di tutela dei beni colpiti dagli eventi sismici

ASCOLI PICENO – Venerdì 2 febbraio alle ore 17.30 presso la Libreria Rinascita di Ascoli, la sezione ascolana Italia Nostra parteciperà all’incontro “L’angelo di Vitavello, un monumento da salvare”.

“L’incontro vuole fare il punto della situazione – spiega il Presidente Rinaldi – e inserire il problema della Chiesa di Vitavello in quello ben più vasto e complesso della tutela e recupero delle tante altre chiese e pievi delle Terre del Terremoto, che come quella che ha visto da tempo l’impegno della Sezione, sono nobilitate dalla presenza di un numero eccezionale di affreschi, espressione di una profonda devozione delle comunità, di una pietà popolare commovente, di una cultura diffusa che univa il sentire degli abitanti di tutti i borghi, le frazioni, le città delle terre colpite dalla violenza degli eventi sismici”.

“La raccolta fondi, avviata con un discreto successo iniziale, non ha avuto seguito. Ben altre erano le condizioni drammatiche di altre siti – spiega la Sezione di Italia Nostra – dove con più violenza si era accanita la forza distruttiva dei terremoti”.

Con la somma raccolta, è stato possibile evitare il distacco degli affreschi dalle pareti della chiesa, scoprire l’esistenza di altri affreschi preesistenti, restaurare il prezioso paliotto che appariva illeggibile per la condizione di degrado in cui versava. Il successo maggiore è aver ottenuto la messa in sicurezza della chiesa, a partire dalla riparazione delle tegole del tetto, effettuata dai Vigili del Fuoco.

“L’incontro alla Libreria Rinascita vuole aprire una finestra – continua il comunicato della Sezione di Italia Nostra – su quella ben più ampia su quello che si poteva fare, su quello che si potrebbe o si dovrebbe”.

Magari incominciando a studiare la possibilità che si possa aspirare a far inserire i beni e gli affreschi del territorio colpito dal sisma, nella lista dei beni Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, al fine di creare le condizioni di tutela e valorizzazione efficace e sistematica di tanta straordinaria ricchezza.

Parteciperanno tra gli altri, Don Andrea Tanchi, parroco di Mozzano, e Enrica Pieragostini che mostrerà la proiezione di immagini, curate dalla Facoltà di Architettura di Ascoli

Al termine dell’incontro, verranno mostrate le immagini del Paliotto Restaurato.

