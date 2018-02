Classe 2001, in forza da quattro anni nel settore giovanile bianconero. Stagione importante per il gioiellino di casa Ascoli con 4 gol messi a segno nella prima parte del campionato con la Primavera

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Picchio comunica il trasferimento temporaneo alla Juventus fino al 30 giugno 2018 con opzione per l’acquisizione definitiva dell’attaccante esterno Davide Di Francesco, classe 2001, in forza da quattro anni nel settore giovanile bianconero.

Stagione importante per il gioiellino di casa Ascoli con 4 gol messi a segno nella prima parte del campionato con la Primavera di Mister di Mascio e altrettanti realizzati nel campionato Under 17, oltre alla convocazione in Nazionale Under 17 di A e B e un gol all’attivo nel match d’esordio.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 168 volte, 168 oggi)