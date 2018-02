ASCOLI PICENO – Lunedì 5 febbraio alle ore 9, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, il sindaco Guido Castelli introdurrà la ditta Tecno Art che presenterà i risultati del progetto di monitoraggio e digitalizzazione del comune di Ascoli eseguiti nell’ambito di un progetto sperimentale.

Tale lavoro vede l’impiego di metodologie innovative e strumentazioni di ultima generazione, molte delle quali utilizzate per la prima volta in Italia e grazie alle quali è stato possibile realizzare in pochissimo tempo un rilievo tridimensionale di buona parte del centro storico.

Il progetto è finalizzato all’informatizzazione del territorio, all’ottimizzazione e l’innovazione dei processi decisionali nell’ambito dei servizi pubblici e della valorizzazione e promozione del Patrimonio Culturale, nell’ottica di promuovere la definizione di una sorta di fascicolo del territorio, del comune e del fabbricato.

