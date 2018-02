Il centrocampista bianconero farà parte del gruppo guidato da mister Piscedda che martedì 13 febbraio sfiderà in un match amichevole l’Italia Under 20

ASCOLI PICENO – Il centrocampista dell’Ascoli Picchio Christian D’Urso è stato convocato in B Italia dal tecnico Massimo Piscedda per disputare il match amichevole con l’Italia Under 20, in programma al nuovo “Benito Stirpe” di Frosinone martedì 13 febbraio alle ore 12.

La B Italia, precedentemente denominata Rappresentativa della Lega Nazionale Professionisti B e che ha preso tale nome dal 2011, è un vero e proprio serbatoio per l’Under 21 federale, hanno vestito tale maglia azzurra infatti giocatori quali Zaza, Petagna e Jack Bonaventura.

D’Urso raggiungerà il ritiro azzurro lunedì 12 febbraio e farà rientro ad Ascoli il giorno seguente al termine della gara amichevole.

