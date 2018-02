Ha preso, intanto, il via il primo febbraio e sarà visitabile per tutto il periodo di festa (fino a giovedì 15 febbraio) la prima edizione della mostra fotografica sull’evento

ASCOLI PICENO – “Il Carnevale ascolano è unico in Italia, particolare, satirico, irriverente, a volte feroce nella sua comicità, è arrivato il momento di farlo vedere da vicino anche a chi non potrà essere ad Ascoli Piceno nei giorni dell’edizione 2018″.

È per questo che l’Associazione “Il Carnevale di Ascoli” ha deciso, grazie al prezioso contributo di Radio Ascoli, di trasmettere in diretta su Facebook le due giornate clou di domenica 11 e martedì 13 febbraio e la cerimonia di premiazione di domenica 18 Febbraio.

“Saremo in una postazione sotto il palco che verrà allestito in Piazza Del Popolo da dove cercheremo di trasmettere a tutti le emozioni e le sensazioni del carnevale” affermano gli organizzatori.

Ha preso, intanto, il via il primo febbraio e sarà visitabile per tutto il periodo del Carnevale di Ascoli (fino a giovedì 15 febbraio) la prima edizione della mostra fotografica “Il Carnevale di Ascoli” che sarà allestita all’interno della Sala dei Mercatori, a piano terra del Palazzo dell’Arengo, in Piazza Arringo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 27 oggi)