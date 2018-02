Per fortuna la persona a bordo, dalle prime indiscrezioni, non ha riportato conseguenze gravi. Sul luogo Forze dell’Ordine e personale sanitario del 118

MONTEGIORGIO – Incidente nel primo pomeriggio del 2 febbraio.

A Montegiorgio un’auto si è ribaltata sulla carreggiata. Le cause sono in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, la persona a bordo ha perso il controllo del mezzo.

Per fortuna, secondo le prime indiscrezioni, non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto, per precauzione, il personale sanitario del 118 tramite ambulanza.

