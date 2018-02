Un pigiama party in cui ovviamente i partecipanti potranno sfoggiare vestaglie, pigiami, babydoll, ciabatte o qualsiasi altro indumento da riposo, potendo magari anche giocare di fantasia ed ironia

CASTIGNANO – Nel suggestivo scenario de “le grotte”, nel centro storico di Castignano, sabato sera 3 febbraio andrà in scena uno degli eventi che negli ultimi tempi richiama sempre più giovani dai Paesi vicini.

Si tratta del veglione in maschera a tema che da qualche anno a questa parte si svolge con continuità in questo spazio particolare, traslocando momentaneamente dal solito Teatro comunale dove comunque nelle prossime settimane non mancheranno gli storici appuntamenti danzanti. Un evento quindi abbastanza recente, ideato dai giovani del posto, che nel periodo precedente la “settimana clou” va ad aggiungersi nel fitto programma agli appuntamenti fissi e storici del Carnevale Castignanese.

La particolarità di questa serata sta nel fatto che ogni anno viene scelto un tema diverso. Per quest’edizione l’abbigliamento adatto sarà “comodamente casalingo”. Di fatti la serata, intitolata simpaticamente “BuoneGrotte e sogni d’oro”, prevede un pigiama party in cui ovviamente i partecipanti potranno sfoggiare vestaglie, pigiami, babydoll, ciabatte o qualsiasi altro indumento da riposo, potendo magari anche giocare di fantasia ed ironia. Un locale riscaldato, accogliente, sistemato di tutto punto, sarà pronto ad accogliere frotte di persone che vorranno scatenarsi tutta la notte. La serata avrà inizio alle 23 e proseguirà fino all’alba, l’ingresso sarà gratuito, e la musica a cura dei locali deejays “Alley”.

Insomma, una location spettacolare, addobbi a tema, cocktail, musica, e tanto divertimento. Un mix perfetto per una serata come sempre da vivere in pieno e ricordare.

