ASCOLI PICENO – 40 mila euro di finanziamento per attività di inclusione, motivazione allo studio e alla partecipazione sociale per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Ascoli centro – D’Azeglio”. Subito dopo Carnevale, partiranno i corsi relativi al progetto “Tutti al Centro” inserito nel Piano Operativo Nazionale che si avvale di Finanziamenti Europei (FSE).

Sarà l’occasione per circa 300 alunni della scuola di partecipare ad attività didattiche e ricreative che offriranno opportunità di crescita e di sviluppo delle competenze linguistiche, artistiche e sportive. I plessi coinvolti: la scuola secondaria “M. D’Azeglio” e “Malaspina”, “San Domenico”, “Falcone e Borsellino” e “Sant’Agostino” per la primaria.

Sono previsti corsi di Lingua Inglese con madrelingua (“Play have fun, and learn”), percorsi attraverso le botteghe artigiane del centro storico, laboratori di lingua italiana in contesti creativi e multimediali e infine esperienze di sport di squadra e psicomotricità per i più piccoli.

Tra le varie azioni del progetto anche 15 ore di approfondimento con i genitori su temi educativi: l’obiettivo è quello di dotare le mamme e i papà di alcuni “attrezzi del mestiere” per provare a facilitare famiglie nel compito complicatissimo di crescere i bambini e i preadolescenti.

Le attività si svolgeranno a partire dalle prossime settimane e proseguiranno fino alla prima settimana di luglio, nella volontà di allungare il tempo scuola dei bambini, ma in forma piacevole e divertente.

“Imparare e sviluppare le competenze sia didattiche sia relazionali con strategie sempre più incisive è una sfida sempre aperta per chi fa educazione.” afferma la Dirigente Scolastica “Aver ottenuto tutti questi fondi è stato possibile grazie alle capacità progettuali dei nostri docenti e all’ efficienza degli uffici di segreteria. Siamo convinti che lo sforzo organizzativo sarà sicuramente compensato dai risultati soddisfacenti riscontrati in tutti i partecipanti”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 14 oggi)