FERMO – Incidente nella tarda mattinata del 3 febbraio.

Nel Fermano, nell’entroterra, due auto si sono scontrate: un mezzo è finito fuori strada dopo l’impatto.

Sul posto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Le Forze dell’Ordine stanno compiendo i rilievi per chiarire la dinamica.

