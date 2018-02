Stasera (lunedì 5 febbraio) dalle ore 18 presso la Sala Cola d’Amatrice ad Ascoli, in via D’Ancaria. A seguire una cena di autofinanziamento

ASCOLI PICENO – Lunedì 5 febbraio, alle ore 18, presso la Sala Cola d’Amatrice di Ascoli Piceno (in via D’Ancaria), il movimento Liberi e Uguali organizza un incontro pubblico col deputato Alfredo D’Attorre. Parteciperanno anche i candidati piceni di LeU Lara Ricciatti, Peppino Buondonno, Pier Paolo Flammini, Flavia Mandrelli e Nello Tizzoni.

Seguirà, alle ore 20:30, una cena di autofinanziamento presso la Locanda Centimetrozero (via Vittorio Emanuele 151, Pagliare di Spinetoli) a cui saranno presenti anche il deputato D’Attorre ed i candidati del territorio. L’importo minimo per partecipare alla cena è di euro 20, per prenotarsi chiamare i numeri 3386264225, 3477639934 e 3478223307.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 64 volte, 2 oggi)