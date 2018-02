Si tratta di un intervento progettato dalla Provincia essenziale per completare la sistemazione di quest’arteria che consente il raggiungimento della Piana di Castelluccio di Norcia dal versante marchigiano

ASCOLI PICENO – La Stazione Unica Appaltante della Provincia (SUAP) ha pubblicato oggi l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte, al km. 0+000, della strada provinciale 34 Forca di Presta in territorio del Comune di Arquata.

Si tratta di un intervento progettato dalla Provincia essenziale per completare la sistemazione di quest’arteria che consente il raggiungimento della Piana di Castelluccio di Norcia dal versante marchigiano. L’importo di circa 211 mila euro è finanziato, su istanza della Provincia, con i fondi della contabilità speciale sisma 2016 della Regione Marche.

Sono previste una serie di opere per la sistemazione della scarpata di monte dissestata sulla S.P. 34. In particolare, verrà realizzato un muro di sostegno in cemento armato rivestito a pietra mentre il pendio sovrastante sarà protetto da erosione e caduta massi mediante l’inserimento di geocomposito costituito da rete metallica e geostuoia, imbrigliato con funi metalliche e ancoraggi. L’intervento sarà completato da regimazione idraulica e bitumatura.

Da evidenziare che sulla strada di Forca di Presta già alcune attività di ripristino in somma urgenza furono eseguite dalla Provincia nelle prime ore successive all’evento sismico del 24 agosto 2016 e che, sullo stesso importante collegamento viario, sono stati recentemente realizzati due interventi di ripristino del corpo stradale compresi nel primo stralcio del Piano Provincia – Anas per oltre 790 mila euro.

La Provincia fa presente che le ditte interessate specializzate ed in possesso dei requisiti prescritti devono far pervenire le manifestazione d’interesse entro, e non oltre, le ore 13 di venerdì 9 febbraio. Si ricorda inoltre che la manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente a favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento dei lavori che avverrà mediante procedura negoziata tra le quindici ditte che avranno fatto pervenire la richiesta di invito nei tempi e nei modi previsti dall’avviso pubblico.

La Stazione Unica Appaltante informa che, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a quindici, l’Amministrazione Provinciale procederà con sorteggio pubblico, fissato per il giorno 13 febbraio alle ore 10.30, ad estrarre i quindici operatori economici da invitare alla gara.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 60 volte, 1 oggi)