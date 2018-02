Dal personale sanitario giunto in ambulanza. E’ stato portato in ospedale per le cure mediche. Le Forze dell’Ordine al lavoro per compiere i rilievi

SANT’ELPIDIO – Incidente nel Fermano nel pomeriggio del 5 febbraio.

Nell’entroterra, vicino Sant’Elpidio a Mare, un’auto si è ribaltata per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

Il conducente, un uomo sulla sessantina di anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. E’ stato portato in ospedale per le cure mediche.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 133 volte, 139 oggi)