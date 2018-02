Ad accompagnare questa azione di valorizzazione del territorio marchigiano anche sei spot radiofonici su Radio DUE da 15 secondi in occasione della rassegna e delle trasmissioni che se ne occupano

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per la kermesse musicale più famosa d’Italia.

Dal 6 al 10 febbraio avrà luogo l’edizione 2018 del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker.

Alla rassegna saranno protagoniste anche le Marche. Infatti sono previsti diversi spot da mandare in onda su Rai1. Trenta secondi che metteranno in vetrina mare, montagna, capoluoghi e città d’arte.

Gli orari previsti sono: martedì alle 22.45, mercoledì alle 21.15, giovedì alle 21.15, venerdì 21.15 e sabato 21.15.

Lo slogan scelto dall’ente è “Le Marche, l’Italia in una regione”. Iniziativa finanziata con i Fondi europei POR Fesr che ha potuto avvalersi di condizioni particolarmente favorevoli assicurate dalla Rai e che fa parte di un pacchetto complessivo che comprende anche due spot da 60 secondi sui Sibillini, sia nel corso della trasmissione “Meraviglie” di Alberto Angela, sia su RAI News.

Ad accompagnare questa azione di valorizzazione del territorio marchigiano anche sei spot radiofonici su Radio DUE da 15 secondi in occasione del Festival di Sanremo e delle trasmissioni che se ne occupano e gli stessi cinque spot video anche su Rai PLAY sia in diretta su Sanremo che in differita fino al 18 febbraio.

