Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e Forze dell’Ordine. E’ stata condotta al Pronto Soccorso per le cure mediche. Fortunatamente non è in gravi condizioni.

PETRITOLI – Imprevisto nella giornata del 5 febbraio.

A Petritoli un’anziana è caduta, per cause da accertare, in un canale di scolo, da un’altezza di circa tre metri, mentre camminava.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, personale sanitario del 118 e Forze dell’Ordine. E’ stata portata in ospedale per le cure mediche. Fortunatamente non è in gravi condizioni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 200 volte, 205 oggi)