VERONA – Come produrre più olio extravergine di oliva per soddisfare la domanda internazionale, come migliorare la qualità in frantoio e come sopravvivere alla burocrazia e, ancora, come scegliere la propria immagine, decidere le strategie di marketing e usare le piattaforme social per avere un vero dialogo con i consumatori: sono queste le tematiche della seconda edizione degli EVOO Days, il forum per la formazione e il networking della filiera oleicola, in programma a Verona il 19 e 20 febbraio 2018 (www.solagrifood.com/it/evoo-days).

L’obiettivo del forum: offrire una panoramica delle tecniche di produzione e di marketing più all’avanguardia, calate nella realtà italiana e con uno spazio di confronto con gli esperti. Già aperte le iscrizioni.

Quattro le sessioni di lavoro dell’iniziativa ideata e realizzata da Veronafiere/Sol&Agrifood, che si svolge con il patrocinio di COI – Consiglio Oleicolo Internazionale, Accademia dei Georgofili e Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. Le due del primo giorno, con relatori di fama internazionale, focalizzano il tema dell’intensificazione produttiva attraverso la scelta di impianti intensivi/super intensivi adatti alle varietà olivicole italiane, l’utilizzo dell’irrigazione e la migliore gestione del frantoio.

Un approfondimento riguarda gli scarti di lavorazione, da considerare sempre più come risorsa da riutilizzare per la produzione di olio di sansa, biogas, mangimi o a fini fertilizzanti. Chiudono la prima giornata due interventi per spiegare tutti i segreti per facilitare l’utilizzo del registro telematico Sian.

Export e marketing i temi delle sessioni del secondo giorno, con un focus del COI sulla Cina e i mercati asiatici e uno sulle tendenze di acquisto di olio extravergine di oliva nella gdo italiana. Neuromarketing e comprensione dei meccanismi di scelta dei consumatori, immagine coordinata della propria azienda e comunicazione social attraverso l’individuazione dei buyer personas completano il programma.

Gli EVOO Days si svolgono in concomitanza con il concorso internazionale Sol d’Oro Emisfero Nord (Verona, 14-19 febbraio 2018 – www.solagrifood.com/it/sol-doro). A conclusione dei lavori del primo giorno del forum, verranno proclamati i vincitori. A conclusione del secondo giorno sarà possibile la degustazione guidata degli oli vincitori.

Gli EVOO Days sono riconosciuti come corso di aggiornamento professionale con rilascio di crediti formativi per periti agrari, agrotecnici e dottori agronomi e forestali. Per iscrizioni: Eventbrite

