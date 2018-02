“Nei prossimi giorni si provvederà a collocarli in altre vie,solo quelle classificate comunali” afferma il primo cittadino del Borgo Piceno

MALTIGNANO – Collocati, nei giorni scorsi, due serie di dossi in via Faraone a Maltignano per rallentare la velocità nei pressi di edifici pubblici.

“Si prega di prestare attenzione” afferma il sindaco Armando Falcioni.

Nei prossimi giorni si provvederà a collocarli in altre vie, solo quelle classificate comunali.

