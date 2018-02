Fin dalle prime ore dopo le scosse del 24 agosto 2016 si è battuta come un leone per tenere uniti i suoi ragazzi, assicurare la continuità didattica anche in condizioni estreme

ACQUASANTA TERME – Nella mattinata del 6 febbraio la Dirigente Patrizia Palanca (Isc di Acquasanta e Arquata del Tronto e dell’Itt Fermi di Ascoli) ha ricevuto “l’Onorificenza di Ufficiale con facoltà di fregiarsi delle relative insegne” dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Palanca è da oggi uno dei 30 nuovi Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Fin dalle prime ore dopo le scosse del 24 agosto 2016 si è battuta come un leone per tenere uniti i suoi ragazzi, assicurare la continuità didattica anche in condizioni estreme, e far capire all’Italia che nessuna ricostruzione è possibile senza la scuola.

