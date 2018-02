ASCOLI PICENO – Scontro nel pomeriggio del 6 febbraio.

In via del Lavoro, nella zona di Campolungo (Ascoli-Castel Di Lama) si è verificato un incidente fra auto e furgone intorno alle 16.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ascoli. Il conducente della macchina, un 76enne di Folignano, è finito in ospedale tramite ambulanza per le cure mediche.

La persona a bordo del furgone, dalle prime indiscrezioni, non ha riportato conseguenze gravi. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco.

Disagi al traffico con rallentamenti dovuti ai vari interventi. Dopo un’ora abbondante la circolazione è tornata alla normalità.

