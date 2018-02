Il candidato premier leghista arriverà nel capoluogo piceno intorno alle 17.30 ed inaugurerà il nuovo punto elettorale della Lega per poi tenere un comizio in Piazza Arringo

ASCOLI PICENO – Arriva ad Ascoli Piceno il tour elettorale del candidato premier della Lega Matteo Salvini, il leader del Carroccio visiterà infatti il capoluogo piceno giovedì 8 febbraio.

L’arrivo di Salvini è previsto verso le 17.30, quando inaugurerà il nuovo punto elettorale della Lega in via Cino del Duca 1/3 ed in seguito terrà un comizio in Piazza Arringo.

La visita ad Ascoli rientra in un ampio tour delle Marche, con il segretario leghista che farà tappa prima a Fabriano per poi spostarsi a Camerino e Civitanova Marche prima di raggiungere il Piceno ed in seguito trasferirsi nel teramano.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 265 volte, 8 oggi)