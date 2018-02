Per qualsiasi informazione, come sempre, l’azienda rimane a disposizione tramite i propri sportelli sul territorio e il numero verde 800 287 444 a disposizione dei clienti

ASCOLI PICENO – Dal 1° gennaio 2018, il legame fra Piceno Gas Vendita S.r.l. ed Estra Energie S.r.l. è ancora più forte, grazie ad un accordo per l’affitto di ramo d’azienda.

“Grazie a tale accordo, con la nuova piattaforma software in dotazione, Piceno Gas sarà in grado di fornire ai clienti anche l’energia elettrica ampliando quindi il portafoglio prodotti con prezzi concorrenziali e servizi aggiuntivi” affermano in una nota.

“Quest’operazione consente di migliorare gli standard di qualità, trasparenza e convenienza garantiti ai clienti. Sarà messa a disposizione una nuova area clienti ricca di funzionalità e comodità: i clienti dovranno registrarsi con il nuovo codice cliente che riceveranno nella prossima bolletta, nella quale troveranno anche istruzioni dettagliate. Inoltre potranno scaricare la nuova App per gestire la fornitura in modo semplice e piacevole, ovunque si trovino – proseguono – Le variazioni che avverranno sono di natura esclusivamente amministrativa (come ad esempio il cambio del codice cliente), dovute al cambio societario ed alla nuova piattaforma di fatturazione. Le condizioni economiche non saranno modificate e non ci saranno interruzioni della fornitura”.

“Per qualsiasi informazione, come sempre, l’azienda rimane a disposizione tramite i propri sportelli sul territorio e il numero verde 800 287 444 a disposizione dei clienti” concludono.

