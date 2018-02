Ma con il giovedì grasso entrerà nella fase clou anche la lotteria,con tanti ascolani che potranno acquistare i biglietti per poter vincere uno dei ricchi premi in palio, come negli anni scorsi

ASCOLI PICENO – Ci siamo: l’8 febbraio nel capoluogo avrà inizio la grande festa.

Con il coinvolgimento record di oltre 2100 studenti, si aprirà ufficialmente l’edizione 2018 del Carnevale di Ascoli. Un’edizione che anche quest’anno, stando alle premesse, promette di far registrare numeri da record, considerando tutte le iniziative e gli appuntamenti in calendario. E considerando anche i numeri che contraddistinguono il Carnevale, con il sito internet ufficiale della manifestazione che ha appena tagliato il traguardo dei 100 mila contatti.

Ma veniamo al programma di questo giovedì grasso. Oltre all’apertura con le scuole, dalle 9,15 di domani mattina, con le esibizioni dei vari gruppi al cospetto di Re Carnevale e Buonumor Favorito, nella solita magica atmosfera di piazza del Popolo e del chiostro di San Francesco, in programma c’è anche il ritorno de “Le sette colazioni”, un percorso enogastronomico molto particolare, nel centro cittadino, che si basa sull’antica tradizione che prevedeva una robusta colazione, nel periodo carnascialesco, a base di prodotti tipici del territorio per questo particolare periodo dell’anno. Un punto informativo, curato dall’associazione Happy Road, sarà a disposizione per il ritiro dei ticket per poi recarsi negli esercizi pubblici che aderiscono all’iniziativa e degustare le tipicità carnascialesche.

Dalle ore 16, sempre domani, nello scenario di piazza del Popolo, tornerà la tradizionale e ormai storica Festa della fantasia, giunta alla trentunesima edizione, sempre nel segno delle maschere, del colore e della creatività, con i gruppi partecipanti che si contenderanno la vittoria finale, in linea con quanto avviene ormai da diversi anni.

Ma con il giovedì grasso entrerà nella fase clou anche la lotteria del Carnevale, con tanti ascolani che potranno acquistare i biglietti per poter vincere uno dei ricchi premi in palio, come negli anni scorsi. Il costo del biglietto è di un euro e in palio ci sono buoni acquisto da 1000 euro per il primo premio, da 300 euro per il secondo e da 200 euro per il terzo. Coloro che volessero acquistare i biglietti possono mettersi in contatto con i seguenti numeri: 331.4324389 o 328.4166199.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 82 volte, 3 oggi)