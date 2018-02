MALTIGNANO – A Maltignano sono stati collocati, in questi giorni, tre dossi in via Piano Selva. Qualche giorno fa erano stati posizionati in via Faraone.

“Prestare attenzione e limitare la velocità” afferma il primo cittadino Armando Falcioni.

