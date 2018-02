MALTIGNANO – In questi giorni sono iniziati i lavori edili per la nuova “Bambinopoli” in piazza Di Vittorio a Maltignano.

Ad annunciare l’avvio delle opere è stato il sindaco Armando Falcioni.

