ASCOLI PICENO – “A fine gennaio la Confcommercio di Ascoli Piceno, in coordinamento con il proprio Comitato Centro Storico, ha inviato al Sindaco Castelli ed all’Assessore Filiaggi una richiesta di incontro urgente e di documentazione sulle seguenti tematiche di interesse per le imprese del cuore cittadino”.

In questo modo si apre la nota di Confcommercio Ascoli rivolta all’amministrazione ascolana. L’associazione fornisce i temi:

“Raccolta differenziata, l’attuale sistema che prevede il posizionamento su strada dei rifiuti in orario serale causa la creazione di depositi fino al mattino successivo, che non si addicono all’immagine turistica del centro storico;

Mercato ambulanti, fermo restando che Piazza Arringo rimane il luogo più adatto per il mercato, è necessario avere il quadro definitivo delle nuove aree individuate/proposte dal Comune (n.d. ieri, 7 febbraio, dal municipio hanno affermato che tra un mese sarà presa una decisione), per capirne la validità, l’integrazione dei banchi con le attività a posto fisso ivi presenti e la compatibilità con le opere di manutenzione stradale ipotizzate, in primis di Via Trento e Trieste, per l’accessibilità;

Calendario eventi, è necessario conoscere quali iniziative, manifestazioni e/o eventi saranno realizzati nei prossimi mesi nel Centro Storico per permettere alle imprese di organizzarsi in tempo;”

Confcommercio Ascoli prosegue: “Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta dagli Amministratori comunali interessati. Le stesse tematiche sono state poste all’attenzione della Consulta Comunale per il Commercio e Turismo nel corso dell’ultima riunione su iniziativa dei componenti Confcommercio”.

