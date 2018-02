Sul posto il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Per precauzione è stato deciso il trasporto in ospedale al Torrette di Ancona tramite eliambulanza

PORTO SANT’ELPIDIO – Episodio criminale nella mattinata dell’8 febbraio.

A Porto Sant’Elpidio un’anziana è stata vittima in pieno giorno di un furto in casa da parte di una persona. Quest’ultima, scoperta dalla signora, l’ha spintonata a terra. La donna ha sbattuto la testa. Il ladro è fuggito poco dopo.

Sul posto il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Per precauzione è stato deciso il trasporto in ospedale al Torrette di Ancona tramite eliambulanza per ulteriori cure mediche.

Le Forze dell’Ordine indagano sulla vicenda.

