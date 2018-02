Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze dell’accaduto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale

ASCOLI PICENO – Incidente nella tarda serata del 7 febbraio.

Ad Ascoli, in via del Lavoro nella zona industriaale, un ragazzo ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un palo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per i soccorsi.

Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze dell’accaduto. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Ascoli.

