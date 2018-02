Immortalato in una foto (diramata dall’associazione organizzatrice) in compagnia di Luca Gabrielli, uno dei promotori dell’iniziativa enogastronomica targata Happy Road

ASCOLI PICENO – E’ iniziata, con il Giovedì Grasso, una festa molto amata nel capoluogo.

Ad Ascoli l’8 febbraio ha avuto inizio il Carnevale con le scuole, come sempre con una foltissima partecipazione di studenti in maschera in piazza del Popolo alla presenza di Re Carnevale e di Buonumor Favorito e con “Le 7 colazioni”, iniziativa gastronomica che torna dopo l’esperienza dello scorso anno e che si protrarrà fino al sabato. Nel pomeriggio, in piazza del Popolo, si svolgerà la trentatreesima edizione della Festa della fantasia.

A “Le 7 colazioni” ha fatto la sua comparsa anche l’allenatore del Picchio, Serse Cosmi, immortalato in una foto (diramata dall’associazione Carnevale di Ascoli) in compagnia di Luca Gabrielli, uno dei promotori dell’iniziativa enogastronomica targata Happy Road in collaborazione con Bibite Paoletti.

