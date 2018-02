Una serata in maschera con musica live e tanto divertimento per supportare l’associazione che s’impegna a garantire la miglior qualità e dignità di vita possibile al malato e alla sua famiglia. I proventi verranno devoluti allo IOM.

ASCOLI PICENO – Il venerdì di Carnevale Villa Angelini si anima di colori e musica per una cena a buffet in favore dello IOM Ascoli Piceno onlus, Associazione di volontariato che da oltre vent’anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

Una serata in maschera con musica live e tanto divertimento per supportare l’associazione che s’impegna a garantire la miglior qualità e dignità di vita possibile al malato e alla sua famiglia. Il costo dell’evento è di € 30 di cui 6 € verranno devoluti allo IOM.

Dallo Iom: “Nel corso della serata verrà premiata la maschera più originale e spiritosa. Quindi largo alla fantasia e alla creatività! Un’occasione da non perdere per trascorrere una piacevole serata per festeggiare il carnevale 2018 e unire un sano divertimento ad un gesto di solidarietà contribuendo a sostenere il lavoro dell’Associazione. Le adesioni devono pervenire entro 2 giorni prima dell’evento.”

Per informazioni e prenotazioni Carmelita Galiè 3483714272

