ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio del 9 febbraio la città di Ascoli ha accolto il Premier.

Anzi, per essere precisi, il quartiere Monticelli del capoluogo. Infatti, Paolo Gentiloni, candidato da primo in lista nel collegio proporzionale che conduce a Montecitorio e che afferisce al Sud delle Marche, si è recato nella periferia per parlare dell’importante finanziamento pubblico di 18 milioni concesso.

‘Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie’, il 6 marzo 2017 fu sottoscritta la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune. Sono stati affrontati poi i temi inerenti alla campagna elettorale del Partito Democratico in vista delle elezioni del 4 marzo.

Il presidente del Consiglio è atteso a breve a San Benedetto, all’Hotel Calabresi, intorno alle 17.

