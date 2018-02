ASCOLI PICENO – Sabato 17 febbraio alle ore 18.30, nella Libreria Prosperi di Ascoli, la scrittrice Alessandra Bucci presenterà la sua opera letteraria “Oltre“, edito da Chiaredizioni.

Modera l’incontro Ottavio Silvestri e le letture saranno affidate a Sara Palladini, che reciterà alcune parti del testo

Il romanzo “Oltre” ha vinto il primo premio come inedito al concorso “Luca Romano” di Chieti.

TRAMA

Oltre è un romanzo in cui due storie parallele si intrecciano e si confondono fino a dare vita a un unico disegno con un finale a tinte forti: nella cornice di una splendida Roma una storia d’amore, che nasce come virtuale per poi riuscire a oltrepassare i limiti dell’etere diventando quanto di più reale possa esistere, si interseca con una vicenda di grande sofferenza dalle fosche tinte noir.La poesia, come nelle opere precedenti dell’autrice, fa da sfondo a questo mondo variegato in cui si rintracciano le tante sfumature dell’animo umano.

Alessandra Bucci è nata a San Benedetto del Tronto. Laureata in Lettere moderne e in Scienze della formazione e gestione delle risorse umane vive con la famiglia a Martinsicuro (Te) dove insegna lettere presso la Scuola Secondaria di primo grado e fa parte di un’associazione culturale, il Martinbook.

Per qualsiasi informazioni sull’evento, si può contattare la Libreria Prosperi al numero tel. 0736 259888, alla e-mail libreriaprosperi@hotmail.it oppure sulla pagina FB Libreria Prosperi

