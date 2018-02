ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno in una nota stampa comunica quanto dichiarato dal Premier Gentiloni che nella visita nel capoluogo piceno, riconosce la grande qualità dei progetti per Monticelli. Il sindaco Guido Castelli : “ Nonostante la contrarietá del PD locale, il Governo nazionale promuove il comune di Ascoli”

“E’ importante essere qui oggi ad Ascoli, in particolar modo nel quartiere di Monticelli, per certificare la voglia di rinascita di un territorio dopo i difficili mesi del terremoto. Ci sono più di duemila persone fuori casa e adesso abbiamo bisogno di queste iniziative per far ripartire l’intera città”, queste le parole del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in visita ufficiale nel capoluogo piceno accolto dal sindaco Guido Castelli, dal vice presidente della Regione Marche Anna Casini e dal commissario alla ricostruzione Paola De Micheli.

“Voglio sottolineare la lungimiranza del Comune di Ascoli- aggiunge Gentiloni nel suo intervento presso la parrocchia dei Santi Simone e Giuda nel quartiere di Monticelli- nell’aver ottenuto dal Governo, dopo aver vinto l’apposito bando, un significativo contributo economico per lo straordinario progetto finalizzato alla rifunzionalizzazione ed alla rigenerazione urbana delle periferie ed il loro collegamento con il centro storico. Questa città può contare sulla piena collaborazione del Governo, che è attento solo alla qualità dei progetti e non ai colori politici”.

Il 6 marzo 2017, infatti, era stato proprio Gentiloni a firmare a palazzo Chigi il contratto di rigenerazione urbana che ha portato nelle casse comunali di Ascoli Piceno ben 18 milioni di euro per la riqualificazione delle aree periferiche. “Il presidente Gentiloni, seppur di centrosinistra, ha riconosciuto oggi la straordinaria qualità del progetto di rigenerazione urbana promosso dal centrodestra ascolano- commenta il sindaco Castelli- tutto ciò nonostante il Pd ascolano abbia sempre avversato il nostro progetto per Monticelli. Per fortuna il Governo non ha tenuto in alcun conto dell’opinione dell’onorevole Luciano Agostini e soci ed Ascoli ne ha beneficiato – aggiunge il primo cittadino- abbiamo avuto una ferita importante a causa del terremoto ma grazie anche a queste iniziative dell’amministrazione comunale possiamo conseguire l’obiettivo di mantenere lo sguardo dritto verso il futuro”.

A metà pomeriggio il presidente del Consiglio ha poi visitato la sede del Ciip (Consorzio idrico del Piceno) la cui rete ha subito dei danneggiamenti a causa delle forti scosse di terremoto del 2016 e del 2017. Ad accompagnarlo il presidente del Ciip Giacinto Alati.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 33 volte, 3 oggi)