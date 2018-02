In memoria dell’eccidio degli italiani d’Istria e Dalmazia. Hanno partecipato l’amministrazione comunale, autorità, forze dell’ordine e gli alunni della scuola media di Monticelli

ASCOLI PICENO – Oggi, sabato 10 febbraio, è “Il giorno del Ricordo”.

Ad Ascoli, in mattinata, è stata deposta una corona in piazza Martiri delle Foibe a Monticelli: in ricordo dell’eccidio degli italiani d’Istria e Dalmazia.

Hanno partecipato l’amministrazione comunale, autorità, forze dell’ordine e gli alunni della scuola media di Monticelli.

