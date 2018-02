Vantaggio empolese al primo affondo con Krunic al 15′, raddoppio nel secondo tempo con un tiro-cross di Ninkovic che si infila sotto il sette e beffa Lanni. Il gol del difensore ascolano riapre la partita ma l’assalto finale bianconero non porta al pareggio

Ascoli-Empoli, match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie B ConTe.it 2017/2018 sabato 10 febbraio ore 15 stadio “Del Duca”.

Le formazioni:

ASCOLI (3-5-2) Lanni; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos (64′), Bianchi, Buzzegoli, Addae (46′ Carpani), Martinho; Lores Varela (Ganz 38′), Monachello. A disp.: Venditti, Agazzi, Castellano, Pinto, Clemenza, D’Urso, Baldini, Perri, Kanoute, Mignanelli. All. Cosmi.

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual; Bennacer (89′ Bennacer), Castagnetti, Krunic; Zajc (78′ Lollo); Caputo, Donnarumma (61′ Ninkovic). A disp. Giacomel, Luperto, Traore, Rodriguez, Polvani, Untersee, Imperiale. All. Andreazzoli.

Arbitro: Ivanno Pezzuto della sezione di Lecce. Assistenti: Francesco Fiore (Barletta) e Alessandro Cipressa (Lecce). IV ufficiale: Luigi Carella (Bari)

Reti: 15′ Krunic, 66′ Ninkovic, 76′ De Santis

Ammonizioni: 32′ Bennacer (E), 34′ Addae (A), 49′ Castagnetti (E), 57′ Krunic (E), 80′ De Santis (A)

Espulsioni:

Note: circa 70 i tifosi toscani. Recupero: 4′ p.t., 3′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

48′ Ganz da pochi passi la gira di poco a lato. L’arbitro fischia la fine della partita

47′ Clemenza fila via sulla sinistra, il suo cross è bloccato in presa bassa da Gabriel

45′ Tre i minuti concessi dal signor Pezzuto

44′ Punizione da sinistra per l’Ascoli, la difesa toscana libera la propria area

40′ Carpani ci prova da lontano, palla a lato

34′ Carpani conquista un calcio d’angolo dopo un’incursione sulla destra

31′ GOOOOOL DELL’ASCOLI!!!!!!! De Santis con un tiro da fuori inganna Gabriel e riapre la partita. Ganz, che in un primo momento sembrava l’autore della rete, è sulla traiettoria ma non tocca il pallone

27′ Il raddoppio toscano ha tagliato le gambe ai bianconeri che non riescono a trovare azioni interessanti

21′ Raddoppio dell’Empoli. Tiro-cross di Ninkovic che si infila sotto il sette e beffa Lanni

19′ Cosmi si gioca l’ultimo cambio, Clemenza entra al posto di Mogos

18′ Ganz prova la semirovesciata ma colpisce male il pallone

13′ Buona occasione per l’Ascoli, Carpani sfonda da sinistra e serve Monachello, l’attaccante è chiuso all’ultimo da un difensore empolese a pochi passi da Gabriel

10′ Caputo calcia da posizione defilata, palla abbondantemente a lato

6′ Ottimo cross di Gigliotti in posizione avanzata, Gabriel smanaccia in corner

2′ Punizione dalla trequarti per l’Empoli, Lanni blocca senza affanni

1′ Subito un cambio per il Picchio, Carpani subentra all’ammonito Addae

SECONDO TEMPO

45′ Saranno 4 i minuti di recupero

45′ Spinge Martinho da sinistra, la sua percussione è chiusa dalla difesa toscana

42′ Ganz prova a mettere pressione a Gabriel che sbaglia il rinvio e per poco non regala palla ai bianconeri in posizione interessante

38′ Cambio per l’Ascoli, Ganz prende il posto dell’infortunato Lores Varela

36′ Buon cross di Mogos, Addae per poco non anticipa Gabriel

32′ Bennacer stende Bianchi a centrocampo, ammonizione per lui

28′ Lores Varela ci prova dalla distanza, il suo sinistro sorvola di molto la traversa

25′ Azione prolungata dei bianconeri in area empolese, i giocatori ascolani non riescono però a trovare la conclusione

20′ L’Empoli fa girare palla, l’Ascoli non riesce ad imbastire azioni pericolose

15′ GOL DELL’EMPOLI Krunic, servito da Zajc, supera Lanni da centro area

13′ Buona azione dell’Ascoli che libera al cross Mogos, il rumeno impatta male il pallone che termina fuori

10′ Grande azione personale di Addae, il suo cross finale è ribattuto dalla difesa dell’Empoli

6′ Cross di Martinho dalla sinistra, Gabriel blocca con sicurezza

4′ Donnarumma prova l’incursione in area, Gigliotti chiude in corner

1′ L’Ascoli prova subito a rendersi pericoloso, Gabriel in uscita anticipa Lores Varela che rimane a terra colpito dal portiere toscano

1′ Partiti: Ascoli in tradizionale maglia bianconera, con pantaloncini e calzettoni bianchi, Empoli in completo azzurro

PRIMO TEMPO

