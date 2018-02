ASCOLI PICENO – Si preannuncia come un’edizione pronta a battere tutti i record quella del Carnevale di Ascoli 2018.

A testimoniarlo sono i numeri complessivi che, in attesa della giornata di chiusura, risultano vincenti su più fronti: dagli oltre 2 mila studenti coinvolti per il Carnevale delle scuole ai 134 gruppi iscritti al concorso, per arrivare alle migliaia di persone che hanno letteralmente invaso piazza del Popolo e le altre zone del centro, nella giornata di domenica. Con un vero e proprio boom di presenze senza precedenti anche la domenica mattina, a conferma di come sia stata sempre più apprezzata la scelta di creare una categoria apposita, ovvero l’Omnia Bona, per i gruppi iscritti che si esibiscono anche il sabato pomeriggio e, appunto, nella mattinata della domenica.

A questo punto, si attende una grande chiusura in linea con i numeri registrati fino ad oggi, domani, martedì 13 febbraio, con l’ultimo pomeriggio in centro a base di satira, colori, allegria e tutto quello che solo il Carnevale di Ascoli sa offrire.

LA DIRETTA TV

Per tutti coloro che non potranno partecipare direttamente alla giornata di chiusura del concorso in maschera nel centro cittadino c’è la possibilità di poter comunque apprezzare le esibizioni dei vari gruppi attraverso la diretta tv (dalle ore 18 fino all’annuncio delle nomination) che sarà realizzata da Radio Ascoli, come avvenuto già per la giornata di domenica, e sarà visibile sul sito di Radio Ascoli Tv (www.radioascoli.tv) oltreché sulla pagina facebook ufficiale del Carnevale di Ascoli e in tv su Emme Tv, canale 89 del digitale terrestre.

NOMINATION E FESTA IN PIAZZA

Quella di domani sarà la giornata decisiva per quel che riguarda la scelta, per ogni categoria, dei gruppi che riceveranno la nomination per poi sperare di potersi aggiudicare la vittoria finale, con annuncio del sindaco Castelli, intorno alle 20, da Palazzo dei Capitani, dopo che come sempre il disponibilissimo notaio Nazzareno Cappelli avrà concluso i laboriosissimi conteggi. Per arrivare, poi, alla proclamazione dei vincitori nella giornata di domenica prossima, 18 febbraio, nel corso della cerimonia conclusiva nella sala della Ragione a Palazzo dei Capitani. Intanto, tornando a domani, dopo le nomination, si continuerà a festeggiare, per la chiusura del Carnevale 2018, con la festa danzante in piazza del Popolo con gli After Eight.

