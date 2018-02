ASCOLI PICENO – Giovedì 22 febbraio, alle ore 17.30, alla Libreria Rinascita di Ascoli Piceno (P.zza Roma), verrà presentato un nuovo libro del musicologo e direttore d’orchestra milanese Adriano Bassi dal titolo “Guida alle compositrici: dal Rinascimento ai giorni nostri” con l’introduzione di Ivana Manni ed Eleonora Tassoni e la partecipazione della compositrice Ada Gentile. Si parlerà di numerose donne che si sono affermate nei secoli come compositrici ma che non sono famose come i loro colleghi maschi; ricordiamo, tra le tante, Clara Schumann, Fanny Mendelsshon, Alma Mahler, Nadia Boulanger, Sofia Gubaidulina, Kaija Saariaho e altri.

Dieci sono le compositrici italiane citate in questo libro tra cui Ada Gentile (cui sono dedicate ben 7 pagine) che ormai da 5 anni risiede ad Ascoli dove è stata Direttore Artistico del Teatro Lirico Ventidio Basso dal 1996 a 2000 e dove ha trasferito il suo Festival di Musica Contemporanea “Nuovi Spazi Musicali” che si svolge in ottobre con un grande successo per le novità che propone e per l’altissimo livello degli interpreti che vengono da tutto il mondo.

