Il termine fissato dal comune di Ascoli è per le ore 12 di venerdì 9 marzo. Saranno formulate due distinte graduatorie, una per i soggetti singoli e una per le coppie

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno fa sapere che è possibile presentare le domande di ammissione alla Casa Albergo “F. Ferrucci”. La richiesta può essere effettuata dai cittadini che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato il sessantesimo anno di età, risiedano nel comune di Ascoli dagli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, siano fisicamente e psichicamente autosufficienti (come da attestazione del competente organo sanitario) e non siano proprietari di abitazioni né titolari di diritti di godimento su alcuna abitazione nel territorio comunale oltre la misura del 50% e non esserlo stato nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 di venerdì 9 marzo, a pena di esclusione. Saranno formulate due distinte graduatorie, una per i soggetti singoli e una per le coppie: entrambe avranno validità di un anno dalla loro approvazione.

Per informazioni: Servizio Politiche Sociali 0736298581 – 0736298578

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 57 volte, 3 oggi)