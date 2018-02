Assenti, oltre a Favilli, Clemenza, D’Urso e De Santis, a Frosinone per l’amichevole con le nazionali. E’ rimasto a casa Mengoni, influenzato. A riposo Lores Varela, per un trauma contusivo alla testa. Differenziato per Cherubin, Gigliotti e Rosseti.

ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano per la trasferta di Frosinone. Ripresa ieri la preparazione al Picchio Village: seduta di ripresa a base di obiettivi metabolici, partite e possessi. Assenti, oltre a Favilli, a Viareggio per la riabilitazione al ginocchio, Clemenza, D’Urso e De Santis, a Frosinone il primo con l’Under 20 e gli altri due con la B Italia. E’ rimasto a casa Mengoni, influenzato. A riposo Lores Varela, che sabato nel match con l’Empoli ha subito un trauma contusivo alla testa che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo. Lavoro differenziato per Cherubin, Gigliotti e Rosseti. Oggi allenamento fissato alle ore 14:30 al Picchio Village.

Proprio Clemenza, D’Urso e De Santis sono stati impegnati a Frosinone per il match amichevole tra Italia Under 20 e la B Italia, terminato 2-2. Al 32′ è l’Under 20 a portarsi in vantaggio con Edera; il pari della B Italia arriva al 32′ del secondo tempo con Moncini. All’80’ si porta nuovamente in vantaggio la squadra del tecnico Guidi, ma all’86’ Moncini ristabilisce la definitiva parità.

Tre i calciatori del Picchio in campo: nelle file della B Italia dal primo minuto De Santis, impiegato per tutta la gara e D’Urso, sostituito dal tecnico Piscedda al 65′ con Mazzarani. Nell’Under 20 Clemenza è subentrato al 15′ del secondo tempo. Tra le tante autorità presenti in tribuna, anche Alessandro Costacurta e Gigi Di Biagio, rispettivamente sub commissario della Figc ed allenatore della Nazionale azzurra. Nelle due formazioni presenti alcuni ex calciatori dell’Ascoli: Dimarco, Felicioli e Cassata.

Questo il tabellino del match:

B ITALIA (4-3-3): Vicario (46′ De Lucia), Caccin (7′ Anastasio), De Santis, Luperto, Procopio, D’Urso (65′ Mazzarani), Carraro (35′ Di Paola), Valzania (46′ Sbrissa), Di Mariano (35′ Moncini), Palombi (46′ Bifulco), Volpe (57′ Grossi). All. Massimo Piscedda.

ITALIA UNDER 20 (4-3-3): Zaccagno (46′ Alastra), Adjapong (57′ Ghiglione), Coppolaro, Marchizza (76′ Varnier), Dimarco (57′ Felicioli), Pessina, Maggiore (46′ Bordin), Cassata, Panico, Rossi (40′ Dalmonte), Edera (55′ Clemenza). A disp. Picchi. All. Federico Guidi.

ARBITRO: Sig. Daniele Martinelli di Roma.

RETI: 33′ Edera (Italia U20), 77′ Moncini (B Italia), 80′ Pessina (Italia U20), 86′ Moncini (B Italia).

NOTE: recupero 0’pt, 0’st. Calci d’angolo: 6-10.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 22 volte, 22 oggi)