ASCOLI PICENO – L’Ata Rifiuti dell’Ato 5 – Ascoli Piceno è impegnata a favorire tutte quelle azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti e a predisporre tutte quelle attività volte al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti. Una mission, quella di perseguire come obiettivi l’estensione delle raccolte differenziate e del riciclo, affidata all’Ata dalla normativa e dallo stesso piano regionale dei rifiuti. Una priorità definita ed inserita a chiare lettere anche nel documento preliminare del nuovo Piano d’Ambito dei rifiuti che, proprio recentemente, ha ricevuto il via libera dalla Regione sulla conformità riguardo ai strumenti di programmazione regionale del settore.

In questa prospettiva, l’Ata di Ascoli Piceno ha disposto il cofinanziamento di tre progetti di centri di raccolta differenziata presentati dai Comuni di: Force, Montalto Marche e Monsampolo del Tronto. Sempre, con lo stessa Determina del Direttore, è stato assegnato un cofinanziamento al Comune di Offida per la realizzazione di un centro del riuso sul territorio comunale. Precedentemente l’Ata aveva invitato tutti i Comuni ha formulare manifestazione d’interesse per la realizzazione di interventi di questo tipo finanziati con legge regionale.

Entrando nel dettaglio degli interventi, complessivamente l’Ata rifiuti ha previsto un cofinanziamento di circa 242 mila euro cosi distribuito: 19.188 euro su istanza del Comune di Force per la sistemazione e potenziamento di un eco centro sito in zona artigianale Montetorre, 38.655,18 euro per il progetto presentato dal Comune di Montalto Marche per la realizzazione di un centro di raccolta presso l’area comunale di “Campo Boario”, 160 mila euro per il progetto del Comune di Monsampolo del Tronto di un centro comunale di raccolta differenziata presso l’area ex depuratore comunale e, infine, 24.533,38 euro per la realizzazione del centro di riuso comunale ubicato presso il centro comprensoriale dei servizi in contrada Tesino ad Offida.

Tutti questi interventi si aggiungono in sinergia con quanto già previsto precedentemente dalla Provincia, che ha già cofinanziato i progetti volti ad ottimizzare il riciclo ed il recupero dei rifiuti urbani presentati da tre Comuni. Tali progetti sono: il centro di raccolta “Ricicleria” del Comune di Cupra Marittima per un importo di 15 mila euro, il centro per il riuso del Comune di Folignano per 15 mila euro e, infine, la realizzazione di un centro per il riuso nel Comune di Castignano per un importo di 6 mila euro

