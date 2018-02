Dodici persone sono state proposte alla Questura per il foglio di via obbligatorio. I militari hanno effettuato servizi di prevenzione

OFFIDA – Il 13 febbraio, con la chiusura del Carnevale nel borgo offidano, sono scattati anche i controlli da parte dei carabinieri.

Sono state ritirate sette patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica: tre persone denunciate all’autorità giudiziaria, una deferita per falsa attestazione a pubblico ufficiale ovvero sostituzione di persona alla guida con patente sospesa. Una denuncia per guida senza patente.

Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per sostanze stupefacenti.

Otto contravvenzioni per ubriachezza. Dodici persone sono state proposte alla Questura per il foglio di via obbligatorio.

