La leader di Fratelli d’Italia sarà nel capoluogo per parlare di sisma e a sostengo della campagna elettorale del compagno di partito Marco Fioravanti, il candidato scelto dal centrodestra per correre all’uninominale Camera

ASCOLI PICENO – Reduce dalla polemica legata al direttore del Museo Egizio di Torino che ha avuto una vasta eco a livello nazionale, Giorgia Meloni è pronta a sbarcare ad Ascoli a sostegno della campagna elettorale del compagno di partito Marco Fioravanti, candidato all’uninominale Camera per il centrodestra.

L’evento, pur legato alle elezioni, riguarda in particolare il terremoto ed è definito come “flash mob”. #Rinascereinsieme l’hashtag scelto da Fdi per l’appuntamento che sarà il 21 febbraio alle ore 15 preso il parcheggio del Teatro Palafolli, proprio davanti all’ufficio ricostruzione.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 35 volte, 2 oggi)