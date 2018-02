ASCOLI PICENO – Ad oggi sono stati completati i lavori in 139 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.537 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 37 comuni. In particolare sono 1.085 le casette consegnate nelle Marche, 727 nel Lazio, 581 in Umbria e 144 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 61 aree.

Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 49 comuni che ne hanno fatto richiesta. In particolare, il Lazio ha ordinato 826 Sae per sei comuni, l’Umbria 759 per tre comuni, la Regione Abruzzo 238 Sae per dodici comuni, alle quali ha aggiunto un ulteriore ordine di 60 Sae, la Regione Marche 1.839 Sae per ventotto comuni alle quali, lo scorso 29 novembre, ha aggiunto un ulteriore fabbisogno di 122.

Sul sito istituzionale del Dipartimento è possibile consultare la mappa interattiva sullo stato di avanzamento dei lavori di installazione delle Sae.

