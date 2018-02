“Si sta lavorando e si sta procedendo con le progettazioni – ha detto il Sindaco Calcinaro – affinché, se non nelle strutture che richiedono più tempo, si possano avviare già in questo 2018”

FERMO – Procede a grandi passi l’iter che ha fatto seguito al bando sulle periferie il quale, come noto, ha ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione di Lido Tre Archi a Fermo, contenuto nella convenzione firmata a dicembre a Roma dal Sindaco Paolo Calcinaro.

Primo cittadino che nei giorni scorsi ha incontrato nella Capitale i responsabili che stanno seguendo il bando nazionale per una definizione dettagliata della progettazione che riguarda Fermo. Il documento verrà ulteriormente integrato a quanto già previsto con il potenziamento della videosorveglianza, con il prolungamento della pista ciclabile di un chilometro e con la realizzazione di altre strutture sportive.

“Si sta lavorando e si sta procedendo con le progettazioni – ha detto il Sindaco Calcinaro a margine dell’incontro – affinché, se non nelle strutture che richiedono più tempo, si possano avviare già in questo 2018 a Lido Tre Archi alcuni servizi che riguarderanno in particolare la cura dell’ambiente, la vigilanza ed il decoro urbano”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 15 volte, 15 oggi)