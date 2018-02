Tornati in gruppo i tre nazionali impegnati in settimana proprio a Frosinone con l’under 20 e la B Italia. Varela a disposizione. Nella fila del Frosinone lavoro differenziato per Sammarco.

ASCOLI PICENO – Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista del big match di domenica con il Frosinone posticipo della 26^ giornata in programma domenica alle 15:00 allo “Stirpe” : è tornato ad allenarsi Lores Varela che per via del colpo rimediato contro l’Empoli alla testa era rimasto a riposo.

Sono rientrati i nazionali Clemenza, D’Urso e De Santis, con quest’ultimo che ha lavorato a parte avendo disputato ieri con la B Italia l’intero match. Mengoni ancora out per l’influenza; si sono allenati a parte Cherubin e Rosseti. Nel Frosinone di mister Longo invece lavoro differenziato per Sammarco, sono invece rientrati parzialmente in gruppo sia Gori che Matarese.

Ad arbitrare il match sarà Lorenzo Illuzzi di Molfetta. Gli Assistenti sono Tarcisio Villa della sezione di Rimini ed Edoardo Raspollini di quella di Livorno. Quarto Ufficiale Livio Marinelli di Tivoli.

